21 Mart Tatil Mi İlan Edildi? Nevruz Düzenlemesi TBMM’de!

AI Haber Özeti Dinle AI Seslendiriyor... 21 Mart tarihi için "Nevruz Bayramı" resmi tatil ilan edilmesi amacıyla hazırlıklar sürüyor.

tarihi için "Nevruz Bayramı" resmi tatil ilan edilmesi amacıyla hazırlıklar sürüyor. Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi 'ne yeni yasama döneminde sunulması bekleniyor.

'ne yeni yasama döneminde sunulması bekleniyor. 21 Mart'ın resmi tatil olabilmesi için teklifin Meclis'te onaylanması gerekiyor.

Resmi tatil sayısı, 21 Mart eklenirse 16,5 güne yükselecek.

eklenirse 16,5 güne yükselecek. Yeni düzenlemenin ilk uygulaması 2027 tarihinde planlanıyor.

Türkiye’de resmi tatil takvimine yeni bir gün eklenmesine yönelik hazırlıklar sürüyor. 21 Mart’ın “Nevruz Bayramı” adıyla resmi tatil ilan edilmesini öngören kanun teklifinin yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre teklif üzerinde yürütülen çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Düzenlemenin Meclis komisyonlarında görüşülmesinin ardından Genel Kurul gündemine taşınması planlanıyor.

21 Mart Resmi Tatil Kabul Edildi Mi?

21 Mart Nevruz Günü için hazırlanan resmi tatil düzenlemesi henüz yasalaşmadı.

Kamuoyunda gündeme gelen teklif şu aşamada hazırlık ve değerlendirme sürecinde bulunuyor. Teklifin TBMM’ye sunulması, komisyonlarda ele alınması ve ardından Genel Kurul’da kabul edilmesi gerekiyor. Bu süreç tamamlanmadan 21 Mart resmi tatil statüsü kazanmış sayılmıyor.

Teklif Yasalaşırsa Resmi Tatil Sayısı Artacak

Mevcut uygulamada Türkiye’de dini ve milli bayramlar ile yılbaşı dahil toplam resmi tatil süresi yaklaşık 15,5 gün olarak hesaplanıyor.

21 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi halinde yıllık resmi tatil süresi 16,5 güne yükselecek. Böylece Nevruz Günü, Türkiye’deki resmi tatiller arasına eklenecek.

İlk Uygulama 2027 Yılında Başlayabilir

Meclis sürecinin tamamlanması ve teklifin kanunlaşması halinde yeni düzenlemenin ilk kez 21 Mart 2027 tarihinde uygulanması öngörülüyor.

Bu kapsamda, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da değişiklik yapılarak Nevruz Günü’nün genel tatil günleri arasına dahil edilmesi planlanıyor.

Türkiye’deki Mevcut Resmi Tatiller

Türkiye’de halen uygulanan resmi tatiller şu şekilde:

1 Ocak – Yılbaşı

23 Nisan – Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs – Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz – Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos – Zafer Bayramı

29 Ekim – Cumhuriyet Bayramı

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı