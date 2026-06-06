6 Haziran 2026: Gram Altın, Çeyrek Altın ve Tam Altın Bugün Kaç Lira?

Altın fiyatları, 6 Haziran 2026 tarihinde yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan fiyat hareketleri ile döviz kurlarındaki değişimlerin etkisi, yurt içi altın fiyatlarına da yansıdı.

Uluslararası piyasalarda ons altındaki gerileme, iç piyasada gram altın ve diğer altın türlerinde de fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. Piyasalar ayrıca ABD ekonomisine ilişkin veriler ile jeopolitik gelişmeleri izlemeyi sürdürdü.

6 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Piyasalarda işlem gören altın türlerinin güncel satış fiyatları şu şekilde açıklandı:

Altın Türü Satış Fiyatı Gram Altın 6.408,30 TL Çeyrek Altın 10.253,28 TL Yarım Altın 20.442,49 TL Tam Altın 41.694,00 TL Cumhuriyet Altını 41.013,14 TL Gremse Altın 103.866,00 TL Ons Altın 4.327,45 Dolar

Küresel piyasalarda altın fiyatları geriledi

Haftanın son işlem gününde ons altın fiyatı uluslararası piyasalarda 4.440 dolar seviyelerine kadar düştü. Bu hareket, yurt içindeki altın fiyatlarında da aşağı yönlü bir görünüm oluşturdu.

Özellikle ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar ve bölgedeki gelişmeler, yatırımcıların risk algısını etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Aynı zamanda küresel ekonomiye ilişkin beklentiler ve merkez bankalarının para politikalarına yönelik öngörüler de değerli metal piyasasında fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

ABD istihdam verileri piyasaların gündeminde

Yatırımcılar, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanması beklenen mayıs ayı tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Söz konusu verinin, küresel piyasalarda yön arayışına katkı sağlaması bekleniyor.

ABD istihdam verisine ilişkin beklentiler

Veri Beklenti Tarım Dışı İstihdam Artışı 85.000 kişi İşsizlik Oranı %4,3

Ekonomik verilerin beklentilerden farklı gelmesi durumunda dolar endeksi ve faiz beklentilerinde değişiklik yaşanabileceği belirtiliyor. Bu durumun da ons altın başta olmak üzere değerli metal fiyatları üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Altın piyasasında temkinli görünüm sürüyor

Jeopolitik gelişmeler, küresel enflasyon görünümü ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler, altın piyasasının ana gündem maddeleri olmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcıların veri akışını yakından takip ettiği ve yeni pozisyonlar konusunda daha temkinli hareket ettiği görülüyor.

Öne çıkan piyasa göstergeleri

Gösterge Güncel Seviye BIST 100 13.694,19 Dolar/TL 46,0465 Euro/TL 53,0856 Ons Altın 4.327,45 Dolar Gram Altın 6.408,30 TL