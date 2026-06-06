Akaryakıtta Fiyat Değişti! Benzin, Motorin ve LPG’de Son Durum

Küresel petrol piyasalarında yaşanan fiyat gerilemesi, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Brent petrolün değer kaybetmesinin ardından benzinin litre fiyatında güncelleme yapılırken, 6 Haziran 2026 itibarıyla geçerli olan yeni fiyatlar belli oldu.

Petrol Fiyatlarındaki Gerileme İndirimi Beraberinde Getirdi

Uluslararası enerji piyasalarında son günlerde yaşanan düşüş, akaryakıt ürünlerinde fiyat değişikliğine neden oldu. Özellikle ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların piyasalar üzerindeki etkisiyle Brent petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket gözlendi. Bu gelişmenin ardından iç piyasada benzin fiyatlarında indirim uygulandı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinde beklenen fiyat güncellemesi 6 Haziran itibarıyla pompaya yansıdı. Eşel mobil sistemi kapsamında litre başına 50 kuruşluk indirim gerçekleşti.

6 Haziran 2026 Güncel Akaryakıt Fiyatları

Aşağıdaki tabloda İstanbul, Ankara ve İzmir için güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları yer alıyor:

Şehir/Bölge Benzin (TL/Lt) Motorin (TL/Lt) LPG (TL/Lt) İstanbul Avrupa Yakası 62,97 66,33 31,99 İstanbul Anadolu Yakası 62,82 66,20 31,39 Ankara 63,92 67,45 31,97 İzmir 64,20 67,72 31,79

İstanbul’da Benzin 63 TL Seviyesinin Altında Kaldı

Güncel verilere göre İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 62,97 TL olarak belirlenirken, Anadolu Yakası’nda bu rakam 62,82 TL seviyesinde bulunuyor. Motorin fiyatları ise sırasıyla 66,33 TL ve 66,20 TL olarak satışa sunuluyor.

En Yüksek Benzin Fiyatı İzmir’de

Büyükşehirler arasında benzin fiyatının en yüksek olduğu il İzmir oldu. Kentte benzinin litre fiyatı 64,20 TL olarak açıklanırken, motorin 67,72 TL, LPG ise 31,79 TL seviyesinde yer aldı. Ankara’da ise benzin 63,92 TL’den, motorin 67,45 TL’den satılıyor.

Akaryakıt Fiyatları Küresel Gelişmelerden Etkileniyor

Türkiye’de akaryakıt fiyatları belirlenirken uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri ve vergi unsurları dikkate alınıyor. Küresel piyasalarda yaşanan değişimler doğrultusunda rafineri çıkış fiyatları güncellenirken, bu değişiklikler belirli dönemlerde pompa fiyatlarına yansıyor.