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GSS borçları silinecek mi? 2017 yılı için düzenleme hazırlığı gündemde

2017 dönemine ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesine ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığının olduğu öne sürüldü. Bu kapsamda, 1,5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren düzenlemenin kapsamı ve yasama süreci merak konusu oldu.

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Eklenme 24.10.2026 - 17:14
Güncellenme 24.10.2026 - 17:21

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesine ilişkin yeni bir düzenleme hazırlığının olduğu iddia edildi.

Habertürk’ten Buse Gençtürk’ün haberine göre, 2017’ye ait ödenmemiş GSS prim borçlarının silinmesi amacıyla bir çalışma yapılırken, düzenlemenin 1,5 milyonu aşkın vatandaşı ilgilendireceği düşünülüyor.

KİMLER GSS KAPSAMINDA?

GSS sistemi doğrultusunda, herhangi bir sigortalı işte çalışmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olmayanlar, şartlara göre GSS kapsamına giriyor.

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BU KİŞİLER DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANIYOR

Prim ödeme imkânı olmayanlar gelir testi sonucuna göre devlet desteğinden faydalanabilirken, gelir testi yaptırmayan veya belirlenen gelir sınırını aşanlar ise GSS primi ödemek zorunda kalıyor.

DÜZENLEME NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Öte yandan, düzenlemenin 2017 yılı öncesinde yasalaşmasının beklendiği iddia edilse de, yeni düzenlemeye yönelik resmî kanun teklifi, düzenlemenin kesin kapsamı ve yararlanacak kişi sayısı henüz netleşmedi.

KANUN TEKLİFİ BEKLENİYOR

Bu kapsamda, 2017’ye ait tüm GSS prim borçlarının kesin olarak silineceğini söylemek için resmî açıklamanın ya da kanun teklifinin yayımlanması gerekiyor. Düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağı ve hangi borçları kapsayacağı ise resmî süreç netleştiğinde kesinleşecek.

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