Bakan Açıkladı: Ankara – İstanbul Arası 80 Dakikaya Düşüyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara – İstanbul arasında ulaşım süresini önemli ölçüde azaltması planlanan yeni demiryolu projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. TGRT Haber’de katıldığı programda konuşan Uraloğlu, iki şehir arasında tamamen yeni bir hat inşa edilerek “Süper Hızlı Tren” sisteminin hayata geçirilmesinin planlandığını belirtti.

Açıklamaya göre proje kapsamında mevcut hatlardan bağımsız, sıfırdan bir demiryolu koridoru oluşturulacak. Yeni hattın Ankara’dan başlayarak Akyazı üzerinden İstanbul’a ulaşacağı ifade edildi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara – İstanbul arasındaki yolculuk süresinin yaklaşık 80 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Uraloğlu, hattın metro standardında olmayacağını, güzergâh boyunca tünel ve viyadük gibi mühendislik yapılarının yer alacağını ifade etti.

Uraloğlu, yeni demiryolu hattının farklı zemin koşullarına uygun şekilde planlandığı ve hızlı tren teknolojisiyle işletilmesinin öngörüldüğüni belirtti.

Projenin tamamlanma süresi için ise yaklaşık 10 yıllık bir takvim öngörülüyor.

Yetkililer, projenin tamamlanmasıyla birlikte iki büyük şehir arasındaki ulaşımda zaman tasarrufu sağlanmasının ve mevcut demiryolu kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.