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Bakan Mehmet Şimşek memur ve emekli maaş zamları ve TÜİK verilerine ilişkin net mesajlar verdi

Memur ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Bakan Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. TÜİK verilerinin gerçek veriler olduğunu savunan Bakan her hangi bir hata veya yanlışlık olmadığını belirtti.

Mehmet Şimşek
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Eklenme 30.06.2026 - 12:11
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan memur ve emekli maaş artışları konusunda soruları yanıtladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon hesaplamalarına yönelik son zamanlarda yapılan yoğun eleştirilere cevap verdi. TÜİK ile ilgili eleştirileri içeren yazılı soru önergesini yanıtladı.

Mustafa Bilici’nin yöneltmiş olduğu sorulara yanıt verdi. Enflasyon sepetinin şeffaflığı, çarşı pazardaki hayat pahalılığı gibi kamuoyu tarafından sürekli değerlendirilen konulara değindi. Resmi verilerin makas aralığının yanıltıcı olup olmadığı ve dar gelirlilerin alım gücünün korunmasına ilişkin sorularına yanıt verdi. Ekonomi yönetiminin durduğu çizgiyi net bir şekilde ortaya koydu.

Resmi veriler uluslararası standartlarla tam uyumlu

Mehmet Şimşek

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TÜİK rakamları ile bağımsız araştırma kurumlarının verileri arasındaki farkın neden olduğunu Bakan Şimşek yanıtladı. Resmi enflasyonun gerçek hayat pahalılığını yansıtıp yansıtmadığı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Eleştirilerin odağındaki kurumu savundu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) sepetindeki ana grup ve temel başlık ağırlıklarının güncel olarak TÜİK’in internet sitesinde şeffaf bir şekilde paylaşıldığını belirtti.  Şimşek hesaplamaların arkasındaki uyumu şu şekilde savundu;

“TÜİK, resmi istatistik programı kapsamında ürettiği tüm verileri uluslararası norm, kural ve standartlar doğrultusunda Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarını referans alarak hesaplamaktadır. Bu doğrultuda ortaya konan sonuçlar yerli ve yabancı kurumlardaki tüm uzmanların değerlendirmesine tamamen açıktır.”

Mevcut yasal mevzuat ve zam mekanizması hatırlatıldı

Mehmet Şimşek

Muhalefetin ve sendikaların genel olarak yaptıkları itiraz üzerine Bakan Şimşek pek durmadı. Enflasyon farkına dayalı zam modelinin dar gelirli emekliler için yetersiz kaldığı eleştirilerine yanıt vermedi. Maaş artışlarının yasal çerçevesini anlattı. Bakan Şimşek kamu çalışanları ile memur emeklilerinin maaşlarının toplu sözleşme hükümlerine göre belirlendiğini sözlerine ekledi.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının ise ilgili kanun gereğince her yılın ocak ve temmuz dönemlerinde düzenlendiğinin altını çizdi. Geçmiş 6 aylık enflasyon oranında otomatik güncellendiğini ve bunun yıllardan bu yana bu şekilde devam ettiğini söyledi. Asgari ücretin bakanlık bünyesindeki komisyon tarafından belirlendiğini ifade etti. Muhalefetin en çok üzerinde durduğu madde sepeti fiyat listesinin gizlenmesi konusuna yanıtında yer vermedi.

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