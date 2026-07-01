Benzine zam geliyor! İşte pompaya yansıyacak fiyat

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Enerji piyasalarındaki değişimler , ham petrol fiyatları ve döviz kuru hareketleri nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden değişiklik göstermektedir.

, ham petrol fiyatları ve döviz kuru hareketleri nedeniyle akaryakıt fiyatları yeniden değişiklik göstermektedir. Gazeteci Olcay Aydilek tarafından aktarılan bilgilere göre, benzin fiyatlarında 0,55 TL'lik bir artış uygulanacak, ancak eşel mobil sistemi nedeniyle artışın tamamı pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

tarafından aktarılan bilgilere göre, benzin fiyatlarında 0,55 TL'lik bir artış uygulanacak, ancak nedeniyle artışın tamamı pompa fiyatlarına yansımayacaktır. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa fiyatları; İstanbul'da benzin 62,29 TL, Ankara'da 63,23 TL, İzmir'de 63,50 TL olarak belirlenmiştir.

Enerji piyasalarındaki değişimler, ham petrol fiyatları ve döviz kuru hareketleri akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektörden gelen son bilgilere göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatları yeniden değişecek. Üstelik önümüzdeki günlerde ÖTV nedeniyle doğrudan zammın uygulanacağı akaryakıt fiyatlarında zam öncesi bir zam haberinin daha gelmesi, araç sahiplerinin tepkisini çekti.

İşte benzin zammı sonrasında pompa fiyatları

Gazeteci Olcay Aydilek tarafından paylaşılan kulis haberine göre, normal şartlarda ürünün rafineri çıkış fiyatında 2,19 TL zam yapıldı. Akaryakıt sektöründe yürürlükte olan eşel mobil sistemi nedeniyle artışın tamamı pompa fiyatına yansıtılmayacak. Benzin zammı sonrasında pompa fiyatlarında 0,55 TL (55 kuruş) seviyesinde bir artış uygulanacak. zam öncesinde 3 büyükşehirdeki pompa fiyatları şöyle;

İstanbul’un Avrupa yakasında benzin 62,29 TL, motorin 64,57 TL ve LPG otogaz 31,99 TL’den satılıyor. Anadolu yakasında ise fiyatlar benzin için 62,11 TL, motorin için 64,39 TL ve LPG için 31,39 TL.

Ankara’da litre fiyatları benzinde 63,23 TL, motorinde 65,64 TL ve otogazda 31,97 TL seviyesinde.

İzmir’de benzinin litresine 63,50 TL, motorine 65,92 TL ve LPG otogaza 31,79 TL ödeniyor.

Yeni fiyat tarifesinin uygulamaya girmesiyle birlikte tüm bu rakamlar belirtilen oranlarda yukarı yönlü güncellenecek.