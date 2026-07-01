Egea neden üretilmeyecek? Türkiye’nin en çok satan arabası artık yok!

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Fiat Egea modeli, Türkiye binek araç pazarında 11 yıl boyunca en çok satan model olarak öne çıkmasına rağmen, 30 Haziran 2026 itibarıyla üretimi tamamen durdurulmuştur.

modeli, Türkiye binek araç pazarında 11 yıl boyunca en çok satan model olarak öne çıkmasına rağmen, 30 Haziran 2026 itibarıyla üretimi tamamen durdurulmuştur. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. , Fiat Egea'nın üretimini sonlandırarak, yeni nesil projelere ve elektrikli ile hibrit modellere odaklanmayı planlamaktadır.

, Fiat Egea'nın üretimini sonlandırarak, yeni nesil projelere ve elektrikli ile hibrit modellere odaklanmayı planlamaktadır. Fiat Egea'nın üretiminin sona ermesi, pazarda oluşacak boşluğun hangi marka ve model ile doldurulacağı konusunda belirsizlik yaratmaktadır.

Türkiye binek araç pazarında kesintisiz 10 yıl boyunca zirvede yer alan Fiat Egea modelinin üretimi 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamen durduruldu. En çok satanlar listesinden inmeyen ve Türkiye’deki tüketicilerin en çok tercih ettiği modellerden birisi olan Fiat Egea için böyle bir kararın alınması akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Peki, Egea neden üretilmeyecek? Fiat neden böyle bir karar aldı?

Fiat Egea yerine farklı modeller üretilecek

Bursa’da yer alan Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. tesislerinde üretimi yapılan Fiat Egea yerine şirket farklı modellere odaklanacak. Yapılan planlamalar nedeniyle Egea üretimi sona erdirilirken Fiat Egea üretim bantlarında yüksek katma değerli ve daha büyük ölçekli projelerin yer alacağı öğrenildi.

İlk olarak bantlarda yenilemeye gidecek şirket, fabrikayı yeni nesil hafif ticari araç platformu olarak bilinen K0 mimarisine uyumlu hale getirecek. Ardından bu üretim alanlarında elektrikli ve hibrit mobilite modelleri üretilecek.

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Fiat Egea üretiminin sona ermesiyle birlikte pazarda oluşacak boşluğun hangi marka ve model ile doldurulacağı merak ediliyor.