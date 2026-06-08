Beşiktaş’tan Augsburg’lu Mert Kömür Hamlesi!

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’i 4’üncü sırada tamamlayarak ligde aradığını bulamayan ve Sergen Yalçın’ın yerine İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano’yu teknik direktörlük koltuğuna getiren Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazandı.

Siyah beyazlıların 27 Haziran tarihinde sezonu açacağı öğrenilirken, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “Toplam transfer hedefimiz 7, bunlardan 6’sı yabancı biri Türk olacak. Başka takip ettiğimiz yerli oyuncular da bulunuyor” fadelerini kullanmıştı.

10 NUMARA POZİSYONUNDA OYNUYOR

Fanatiğin haberine göre Beşiktaş, Augsburg’dan genç futbolcu Mert Kömür’ü transfer etmek için çalışmalara başladığı öne sürülürken, 20 yaşındaki Kömür’ün 10 numara pozisyonda oynadığı ve Beşiktaş’ın bu futbolcuyu almak için teklif götüreceği iddia edildi.

Genç yıldızın santrafor da forma giydiği ve bu sezon yüksek performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardığı kaydedildi. Almanya alt yaş takımlarında mücadele eden Kömür için Augsburg ile ilk teması kurulduğunu ifade eden Önder Özen, Kömür’ün Alman temsilcisinin altyapısından yetiştiğini ve 2023’ten beri A takımda forma giydiğini aktardı.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

Genç futbolcu bu sezon 30 maçta forma giyerken 2 gol 4 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

Transfermarkt’ın paylaştığı güncel piyasa değerinin 12 milyon euro olduğu öğrenilen 20 yaşındaki futbolcunun Augsburg ile sözleşmesinin 2029’da sona ereceği öğrenildi.