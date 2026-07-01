Çalışma Bakanı Işıkhan, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını duyurdu

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranının en düşük emekli maaşını etkileyeceğini belirtti.

, 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranının en düşük emekli maaşını etkileyeceğini belirtti. Haziran ayı enflasyon verilerinin benzer kalması durumunda, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının yaklaşık %18 oranında artarak 23 bin 600 liraya yükselebileceği öngörülüyor.

emeklilerinin maaşlarının yaklaşık %18 oranında artarak 23 bin 600 liraya yükselebileceği öngörülüyor. Memur ve memur emeklileri için toplam zam oranının %13,93 olacağı, en düşük memur maaşının 70 bin 529 liraya, memur emeklisi maaşının ise 30 bin 643 liraya yükselebileceği ifade edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin yaptığı açıklamada, “3 Temmuz tarihinde enflasyon oranı kamuoyuyla paylaşıldığında bir rakam ortaya çıkacak” dedi.

Bakan Işıkhan, basın mensuplarının en düşük emekli maaşına yönelik yönelttiği soru üzerine açıklama yapan Bekir Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“3 Temmuz tarihinde enflasyon oranı, 3 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu altı aylık enflasyon oranını kamuoyuyla paylaşacak. Bu kapsamda TBMM’de konuya ilişkin olarak gerekli amaca açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlısı olur.”

Haber Devam Ediyor

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşının temmuz ayında ne kadar olacağını ve maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ederken, yapılan hesaplamalar ise haziran ayı enflasyon verilerinin paralel olması durumunda SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 18 olabileceğini ve bu kapsamda en düşük emekli maaşının da bu oranda zamlanarak 23 bin 600 liraya yükselebileceğini gösteriyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Emeklilerin yanı sıra memur ve memur emeklileri de temmuz ayında maaşlarına gelecek zam oranını merak ederken, haziran ayında piyasanın öngörüsüne göre TÜFE’nin yüzde 1,36 oranında gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19’a yükselecek. Ayrıca 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48’e çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu kapsamda memur ve memur emeklilerine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammıyla beraber toplam zam oranı yüzde 13,93 olacak. Böylece en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 529 liraya ve en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 liradan 30 bin 643 liraya yükselecek.