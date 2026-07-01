HaberX
Anasayfa/Ekonomi/Çalışma Bakanı Işıkhan, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını duyurdu

Çalışma Bakanı Işıkhan, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını duyurdu

Milyonlarca emekli, temmuz ayında maaşına ne kadar zam geleceğini merak ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını açıkladı.

Oluşturan
Eklenme 01.07.2026 - 12:09
Güncellenme 01.07.2026 - 12:24
Haberi PAYLAŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşı, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağına ilişkin yaptığı açıklamada, “3 Temmuz tarihinde enflasyon oranı kamuoyuyla paylaşıldığında bir rakam ortaya çıkacak” dedi.

Bakan Işıkhan, basın mensuplarının en düşük emekli maaşına yönelik yönelttiği soru üzerine açıklama yapan Bekir Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:  

“3 Temmuz tarihinde enflasyon oranı, 3 Temmuz tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu altı aylık enflasyon oranını kamuoyuyla paylaşacak. Bu kapsamda TBMM’de konuya ilişkin olarak gerekli amaca açıklama yapılacaktır. İnşallah hayırlısı olur.”    

Haber Devam Ediyor
Bakan Mehmet Şimşek memur ve emekli maaş zamları ve TÜİK verilerine ilişkin net mesajlar verdi
Ekonomi
Bakan Mehmet Şimşek memur ve emekli maaş zamları ve TÜİK verilerine ilişkin net mesajlar verdi
Memur ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Bakan Mehmet Şimşek açıklamalarda bulundu. TÜİK verilerinin gerçek veriler olduğunu savunan Bakan her hangi bir hata veya yanlışlık olmadığını belirtti.
Altın fiyatları yeniden düşmeye başladı! 22 Haziran 2026 güncel rakamlar
Ekonomi
Altın fiyatları yeniden düşmeye başladı! 22 Haziran 2026 güncel rakamlar
ABD'de faiz beklentileri ve güçlenen doların etkisiyle altın fiyatları geriledi. 23 Haziran Salı günü itibariyle güncel rakamlar şöyle...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

Milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşının temmuz ayında ne kadar olacağını ve maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ederken, yapılan hesaplamalar ise haziran ayı enflasyon verilerinin paralel olması durumunda SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 18 olabileceğini ve bu kapsamda en düşük emekli maaşının da bu oranda zamlanarak 23 bin 600 liraya yükselebileceğini gösteriyor. 

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?  

Emeklilerin yanı sıra memur ve memur emeklileri de temmuz ayında maaşlarına gelecek zam oranını merak ederken, haziran ayında piyasanın öngörüsüne göre TÜFE’nin yüzde 1,36 oranında gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19’a yükselecek. Ayrıca 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48’e çıkacak.  

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

Bu kapsamda memur ve memur emeklilerine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammıyla beraber toplam zam oranı yüzde 13,93 olacak. Böylece en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 529 liraya ve en düşük memur emeklisi maaşı ise 27 bin 772 liradan 30 bin 643 liraya yükselecek. 

İlginizi Çekebilir

2026 model corolla
Ekonomi

Temmuz 2026 Toyota fiyat listesi açıklandı

12 saat önce
Ekonomi

Benzine zam geliyor! İşte pompaya yansıyacak fiyat

12 saat önce
Fiat Egea
Ekonomi

Egea neden üretilmeyecek? Türkiye’nin en çok satan arabası artık yok!

13 saat önce
asgari ücret
Ekonomi

2027 asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim duyurdu!

14 saat önce
Mehmet Şimşek
Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek memur ve emekli maaş zamları ve TÜİK verilerine ilişkin net mesajlar verdi

2 gün önce
Ekonomi

Asgari ücrete ek zam teklifi TBMM’de

3 gün önce