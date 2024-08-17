G20 ülkeleri arasında yapılan yeni bir araştırma çarpıcı sonuçlar sundu. G20 ülkeleri ile sınırlandırılan araştırmada “şiddetli siyasi çalkantıların yaşanma olasılığı” incelendi. Bu araştırma sonucunda Türkiye siyasi çalkantılar çıkabilecek en riskli ülke olarak ilan edildi. Savaş yaşayan Rusya’nın dahi Türkiye’nin gerisinde kalması dikkatlerden kaçmadı. Türkiye’nin bu alandaki oranı ise yüzde 6 olarak açıklandı.

İşte Siyasi Çalkantı Yaşanabilecek G20 Ülkeleri

Türkiye’nin listenin birinci sırasında yer aldığı çalışmada Rusya yüzde 4 orana, ABD ise yüzde 3 orana sahip oldu. İlk üçe Türkiye ile birlikte Rusya ve ABD de girmiş oldu. Yapılan araştırmada ülkelerdeki demokrasinin uygulanıp uygulanmadığı, kurumlar ve siyaset içindeki farklara dikkat edildi. Ekonomik verilerin de takip edildiği araştırmada uzmanların yorumlarına da yer verildi. Öyle ki Bloomberg Economics analisti Nick Hallmark’ın yaptığı değerlendirmede şunlar söylendi;

İç çatışma gibi nadir olaylara ilişkin tahminler yüksek derecede belirsizlik içerir. Yine de model ABD’de artan riskler etrafında analitik bir çerçeve oluşturma konusunda yararlı. Eğer kurumsal gerileme devam eder ve siyasi şiddet artarsa, o zaman ABD’nin ekonomik performansı, Hazine için düşük borçlanma maliyetleri ve hatta doların rezerv para statüsü bile garanti altına alınamaz.

G20 Ülkeleri Hangileri?

G20 ülkeleri; Türkiye, ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya , Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya Federasyonu ve Suudi Arabistan.