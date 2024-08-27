Öğrencilere 2022 yılı itibariyle başlatılan ulaşım desteğinin bu yıl devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Ulaşım Desteği adı altına verilen ödemelerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Son dakika olarak duyurulan gelişmeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş paylaştı.

Bu Yıl Okul Servisi Desteği Var mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada okul servisi desteğinin yapılacağını duyurdu.2022 itibariyle başlayan desteğin bu yıl da devam edeceğini söyleyen Bakan Göktaş, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim gören öğrencilerin destekten yararlanabileceğini belirtti. 2022 yılından itibaren 100 bini aşkın öğrencinin destekten yararlandığı da açıklandı. Bakan Göktaş’ın açıklaması şöyle;

Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1.250 TL olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon TL’lik kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık.

Okul Servisi Desteği Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Destekten yararlanmak isteyen öğrenci ve ailelerinin başvuru yapması yeterli olacak. Öğrenci ya da öğrencini ailesi tarafından yapılabilecek başvurularda ikamet adresindeki bölgedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat başvurulması gerekiyor.