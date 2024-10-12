Türkiye’de öğretmenlere yönelik yapılan yeni düzenlemelerde yeni bir dönem başladı. Başöğretmen olmayı bekleyen 230 bin öğretmen için Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesiyle başöğretmenlik yolu açıldı. 230 bin öğretmenin istemesi halinde başöğretmen olması sağlanacak. Böylece bu öğretmenler için de maaş artışı yaşanacak.

Öğretmenlikte 3 Kariyer Basamağı Geldi

Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında öğretmenler için 3 kariyer basamağı getirildi. Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak belirlenen bu basamaklar için belirli kriterler de getirildi. Öğretmenlerin basamakları kolay bir şekilde geçmesi için çeşitli düzenlemelere gidilirken başöğretmenlik için yapılan düzenleme sonrasında 230 bin öğretmenin de yolu açılmış oldu.

10 Yıl Çalışan Öğretmenler Başöğretmen Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin 10 yıl boyunca çalışması, başöğretmen olması için yeterli olacak. Şu andaki öğretmenlerin 230 bini ise başöğretmen olmaya hak kazanmış durumda. Daha önce basamaklar için getirilen sınavın kalkmasıyla başvuru yapan öğretmenler başöğretmen olacak. Başöğretmen olan öğretmenlerin maaşlarına ise 10 bin TL’lik başöğretmen farkı yansıtılacak.