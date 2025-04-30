Öğretmenlere KPSS Yerine AGS Geliyor

Öğretmenlerin KPSS ile atanmalarının önü kapatıldı. Öğretmenler için yeni dönemde KPSS yerine AGS önemli. İşte yeni sistemle ilgili ilk detaylar.

Türkiye’de devlete bağlı eğitim kurumlarında öğretmen olmak isteyenler için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) zorunlu tutuluyordu. KPSS’den yüksek puan alan adaylar, ardından kontenjanlar dahilinde başvuru yaparak atanabiliyordu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın getirdiği yeni sistem ile birlikte öğretmen olmak isteyenlerin KPSS yerine AGS’ye giriş yapması gerekiyor.

AGS Nedir?

AGS, Akademiye Giriş Sınavı olarak adlandırılan sınavın kısaltması. Öğretmen olmak isteyenlerin Öğretmen Akademisi’ne girmeye hak kazanması ve ardından başarıyla bu akademiyi tamamlaması gerekiyor. Akademiyi bitiren öğretmenler, akademi sonrasında devlete bağlı kurumlarda çalışmaya hemen başlayacak. Atama ve mülakat gibi mevcut sistemdeki tüm işleyiş sona ererken 2025’te yapılacak son atamalar ile birlikte KPSS ile atama durumu ortadan kaldırılacak.

Öğretmen Akademilerinde Eğitimler Nasıl Olacak?

Öğretmen akademilerinde öğretmenler için özel eğitim programları sunulacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın hazırladığı programlarda, öğretmenlerin görev alacağı bölgeye uyumu da gözetilecek. Çalışılacak bölgedeki öğrenci profillerinden bölgenin sosyoekonomik durumlarına kadar kapsamlı bir eğitim verileceği Öğretmen Akademileri, öğretmenleri çalışma süreci öncesinde eksiksiz bir şekilde hazırlamayı hedefliyor.

Öğretmen Akademileri 14 Ay Sürecek

Öğretmen akademilerindeki eğitim için 14 aylık bir eğitim programı uygulanacak. Bu eğitimler hem teorik hem de pratik olarak verilecek. 2025 itibariyle AGS’ye alınacak ilk 10 bin öğretmen ile süreç başlatılacak. Pratik eğitimlerde farklı okul türlerinde sırasıyla deneyim kazanacak öğretmenler, farklı kademelerdeki öğrencilerle de mesleğe başlamadan tanışma ve deneyim kazanma imkanı olacak. Öğretmenlerin gireceği derslerde ise başöğretmenler tarafından değerlendirilmesi yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni sistemi öncesinde 2024 KPSS puanına göre son kez öğretmen ataması yapılacak. Atanan öğretmenler, yeni eğitim dönemi öncesinde atanacaklar ve yeni dönemde görev alacak. Atama süreci sona erdikten sonra ise AGS ile ilgili süreç başlatılacak ve bundan sonra AGS ile öğretmen alımları yapılacak.