Türkiye’de yeni sigara zamları duyuruldu. Son dakika sigara zammı ile ilk zamlar PM Grubu’ndan geldi. Türkiye’de en pahalı sigaraları satan ve en çok tercih edilen şirketlerden birisi olan PM Grubu sigara zammı sonrasında 5 Ağustos yeni sigara fiyatları tarifesini paylaştı. Böylece yeni dönem itibariyle sigaraların kaç paradan satılacağı da belli oldu. Peki 5 Ağustos Marlboro fiyat listesi nasıl? Marlboro Touch Blue, Uzun Marlboro ve Marlboro Edge fiyatları ne kadar oldu?

5 Ağustos Marlboro Zamlı Fiyat Listesi

Marlboro zammı sonrasında en ucuz Marlboro fiyat 71 TL oldu. Marlboro Edge en ucuz Marlboro sigarası olurken en pahalı model ise Marlboro Red Long olarak adlandırılan uzun Marlboro oldu. İşte 5 Ağustos Marlboro zamlı fiyat listesi;