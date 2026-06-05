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Emekliye Yüzde 16,60 Zam Oranı Kesinleşti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Böylece memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranları büyük ölçüde netleşmiş oldu.

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Eklenme 05.06.2026 - 11:43
Güncellenme 05.06.2026 - 11:46
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TÜİK’in açıkladığı verilere göre SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,60 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zammın en az yüzde 16,60’lık bölümü kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil 5 aylık zam oranı yüzde 12,40’a ulaştı.

TÜİK verilerine göre mayıs ayında enflasyon aylık bazda yüzde 1,71 olarak gerçekleşti. Ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94 ve nisan ayında yüzde 4,18 olarak açıklanan enflasyona mayıs ayındaki yüzde 1,71’lik artışın da eklenmesiyle, 2026 yılının ilk 5 ayındaki kümülatif enflasyon oranı yüzde 16,60 oldu.

YÜZDE 16,60 ZAM

SGK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon oranı kadar zam alıyor. Mayıs ayı itibarıyla kesinleşen 5 aylık enflasyon verisi yüzde 16,60 seviyesine ulaşırken, milyonlarca emeklinin temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zammın önemli bölümü de netleşmiş oldu.

Öte yandan memur ve memur emeklilerinin zam oranı, toplu sözleşme hükümleri ve enflasyon farkına göre hesaplanıyor. Mayıs ayı verileriyle birlikte memurların hak ettiği enflasyon farkı yüzde 5,04 olarak kayıtlara geçti. Bu orana, 8. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında belirlenen yüzde 7’lik temmuz ayı zammı da eklenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 12,40 ZAM

Yapılan hesaplamalar, memur ve memur emeklileri için 5 aylık dönemde yüzde 12,40 oranında kümülatif zammın oluştuğunu gösterdi.

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin 2026 yılının ilk yarısına ilişkin alacağı kesin zam oranının belirlenmesi için artık yalnızca haziran ayı enflasyon verisi bekleniyor. TÜİK’in önümüzdeki ay haziran enflasyonunu açıklamasının ardından temmuz ayında maaşlara yansıtılacak nihai zam oranı kesinleşecek.

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