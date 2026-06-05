Kira Zammı Haziran 2026 İçin Açıklandı: Ev ve İş Yeri Kiralarında Yeni Oranlar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımlamasının ardından, haziran ayında uygulanabilecek azami kira zammı oranı da netleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamalarına göre yapılan hesaplamaya göre Haziran 2026 döneminde konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek tavan artış oranı yüzde 32,24 oldu.

Açıklanan veriler, kira sözleşmesini bu ay yenileyecek milyonlarca kiracı ve mülk sahibi tarafından yakından takip ediliyordu.

TÜİK Mayıs Ayı Enflasyon Verilerini Duyurdu

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mayıs 2026’da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,71 artış gösterdi. Son 12 aylık ortalamalara göre hesaplanan enflasyon ise yüzde 32,61 seviyesinde gerçekleşti.

Kira artış oranlarının belirlenmesinde kullanılan 12 aylık ortalama TÜFE verisi doğrultusunda, haziran ayında uygulanacak kira zam tavanı yüzde 32,24 olarak hesaplandı.

Geçen Aya Göre Sınırlı Gerileme

Mayıs ayında kira sözleşmesini yenileyen kiracılar için uygulanan azami artış oranı yüzde 32,43 seviyesindeydi. Haziran ayında belirlenen yüzde 32,24’lük oran, bir önceki aya göre sınırlı bir düşüşe işaret etti.

Yeni oran, sözleşme yenileme dönemine giren konut ve iş yeri kiralarında yasal üst sınır olarak uygulanabilecek.

Kira Artış Oranı Nasıl Belirleniyor?

Türk Borçlar Kanunu kapsamında kira artış hesaplamalarında, TÜİK tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalama değişim oranı esas alınıyor. Bu kapsamda her ay açıklanan enflasyon verileri sonrasında yeni kira artış tavanı da güncelleniyor.