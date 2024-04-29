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25 Yıl 10 Ay Kesinleşmiş Hapsi Bulunan Hükümlü Yakalandı

Burdur'da 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “dolandırıcılık ve kasten yaralama” suçlarından hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Ç. (26) yapılan takip sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Burdur

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