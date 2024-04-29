25 Yıl 10 Ay Kesinleşmiş Hapsi Bulunan Hükümlü Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “dolandırıcılık ve kasten yaralama” suçlarından hakkında 25 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.Ç. (26) yapılan takip sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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