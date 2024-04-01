Edirne’de 3 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Meriç’e bağlı Küplü beldesindeki devriye faaliyeti esnasında 3 Fas uykulu göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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