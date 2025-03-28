HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Genel » OGM İşçi alımı kura çekimi sonuçları!

OGM İşçi alımı kura çekimi sonuçları!

Orman Genel Müdürlüğü'nün 4500 işçi alımı gerçekleştirecek olması nedeniyle kura çekimine ve söz konusu kuralların sonucuna ilişkin araştırmalar yapılıyor. 

Yayınlanma:
Ali Editör
OGM İşçi alımı kura çekimi sonuçları!

Orman Genel Müdürlüğü düzenli olarak farklı kadrolarda ihtiyaçlar oluşması halinde işçi alımlarının detaylarına ilişkin duyurular yayınlarken, geçtiğimiz süreçlerde 4500 işçi alınacağı açıklanmıştı. 

4500 işçi alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı ve sonuçların hangi tarihte ilan edileceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 

OGM Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün işçi alımı için kura sonuçlarının 4 Nisan Cuma gününe kadar yayınlanması beklenirken, kura çekimi de 27 Mart Perşembe günü tamamlandı. Bu kapsamda, kura çekimi sonuçlarına ulaşmak, güncel duyurular ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler de Orman Bölge Müdürlükleri’nin resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirler. 

İlgili Haberler

DGS başvuruları 2025: DGS başvuru tarihi ne zaman?
Genel
26 Mart 2025, 15:27

DGS başvuruları 2025: DGS başvuru tarihi ne zaman?

CHP Maltepe Mitingi Tarihi: Ne Zaman, Saat Kaçta?
Genel
26 Mart 2025, 15:00

CHP Maltepe Mitingi Tarihi: Ne Zaman, Saat Kaçta?

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri 2025!
Genel
26 Mart 2025, 09:56

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuru tarihleri 2025!

Gazi Koşusu 2025: Gazi Koşusu tarihi ne zaman?
Genel
25 Mart 2025, 16:59

Gazi Koşusu 2025: Gazi Koşusu tarihi ne zaman?

Kadir Gecesi 2025: Kadir Gecesi ne zaman?
Genel
25 Mart 2025, 12:54

Kadir Gecesi 2025: Kadir Gecesi ne zaman?

Son Teravih Namazı Tarihi 2025!
Genel
25 Mart 2025, 11:27

Son Teravih Namazı Tarihi 2025!

Sakarya’da seyir halindeki panelvan yandı haberi Sakarya’da seyir halindeki panelvan yandı haberi Tekirdağ Valisi Soytürk resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ağırladı haberi Tekirdağ Valisi Soytürk resim yarışmasında dereceye giren öğrencileri ağırladı haberi