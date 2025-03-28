OGM İşçi alımı kura çekimi sonuçları!

Orman Genel Müdürlüğü düzenli olarak farklı kadrolarda ihtiyaçlar oluşması halinde işçi alımlarının detaylarına ilişkin duyurular yayınlarken, geçtiğimiz süreçlerde 4500 işçi alınacağı açıklanmıştı.

4500 işçi alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı ve sonuçların hangi tarihte ilan edileceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

OGM Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Orman Genel Müdürlüğü’nün işçi alımı için kura sonuçlarının 4 Nisan Cuma gününe kadar yayınlanması beklenirken, kura çekimi de 27 Mart Perşembe günü tamamlandı. Bu kapsamda, kura çekimi sonuçlarına ulaşmak, güncel duyurular ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler de Orman Bölge Müdürlükleri’nin resmi internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını ziyaret edebilirler.