HaberX
Anasayfa/Gündem/Gülistan Doku soruşturmasında son dakika gelişmesi

Gülistan Doku soruşturmasında son dakika gelişmesi

2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülüstan Doku soruşturması doğrultusunda firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de ilk defa ilk kez hakim karşısına çıktı.

Oluşturan
Eklenme 30.06.2026 - 17:31
Güncellenme 30.06.2026 - 17:42
Haberi PAYLAŞ

Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülüstan Doku’nun naaşının bulunmasına yönelik çalışmalar devam ederken, soruşturma doğrultusunda kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’deki ilk duruşması gerçekleştirildi.

GÜLİSTAN DOKU DAVASI NE ZAMANA ERTELENDİ?

İlk duruşmada dava yargıcı, duruşmayı 21 Temmuz tarihine erteledi.

Haber Devam Ediyor
Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş’tan ilk açıklama
Gündem
Hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş’tan ilk açıklama
Deniz Göktaş, geçtiğimiz günlerde Ölü Deniz adlı stand-up gösterisini YouTube'a yüklemesinin ardından 5 günde 7 milyon görüntülenme alarak büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle iktidar ve muhalefet kanadını eleştiren Göktaş'a soruşturma başlatılırken, ünlü komedyen sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin olarak ilk açıklamayı yaptı.
Edirne Devlet Tiyatrosu Bu Ay Dört Oyuna Ev Sahipliği Yapacak
Gündem
Edirne Devlet Tiyatrosu Bu Ay Dört Oyuna Ev Sahipliği Yapacak
Edirne Devlet Tiyatrosu bu ay "İkinci Caddenin Mahkumu", "Buzlar Çözülmeden", "Leenane'in Güzellik Kraliçesi" ve...

İLK DURUŞMA ÇEVRİM İÇİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülüstan Doku’nun kaybolmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde ABD’den iadesi talep edilen Umut Altaş’ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi konusunda ilk duruşması çevrim içi olarak yapıldı.

Yargıç Adam Panopoulos, Altaş’ın avukatının davaya yeni müdahil olduğuna vurgu yaparak, konuya hazırlanmak amacıyla ek süre talep edilmesi üzerine davanın ertelenmesine karar verdi.

Tutuklu yargılanan firari şüpheli Altaş’ın da turuncu mahkum elbisesiyle hazır olduğu duruşma, Panopoulos tarafından 21 Temmuz tarihine ertelendi.

17 TEMMUZ’A KADAR DOSYALANMIŞ OLMASI GEREKİYOR

Aynı zamanda dava yargıcı bugünkü davanın normalde Altaş’ın daha önce yaptığı sığınma müracaatıyla ilgili bir bireysel duruşma için kararlaştırıldığını vurgulayarak, “İster değiştirilmiş bir başvuru olsun, ister başka bir yasal koruma talebi olsun, bunların hepsinin 17 Temmuz’a kadar dosyalanmış olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

UMUT ALTAŞ NE ZAMAN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Interpol nezdinde işlemler başlatılarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş, ABD güvenlik makamlarınca 22 Mayıs tarihinde gözaltına alınmıştı.

İlginizi Çekebilir

muayene
Gündem

Muayene ücretleri arttı! SGK yeni hastane katılım payı listesini yayımladı

14 saat önce
Gündem

Hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış geliyor

16 saat önce
Gündem

Ege’de 4.3 büyüklüğünde deprem

18 saat önce
Gündem

Polis olmak isteyenler için şartlar yeniden düzenlendi

20 saat önce
Gündem

Uyuşturucu soruşturması kapsamında dört ay hapis yatan Ela Rümeysa Cebeci ilk kez konuştu

23 saat önce
Gündem

Van’da deprem oldu

24 saat önce