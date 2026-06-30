Gülistan Doku soruşturmasında son dakika gelişmesi

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Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülüstan Doku’nun naaşının bulunmasına yönelik çalışmalar devam ederken, soruşturma doğrultusunda kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’deki ilk duruşması gerçekleştirildi.

GÜLİSTAN DOKU DAVASI NE ZAMANA ERTELENDİ?

İlk duruşmada dava yargıcı, duruşmayı 21 Temmuz tarihine erteledi.

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İLK DURUŞMA ÇEVRİM İÇİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülüstan Doku’nun kaybolmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde ABD’den iadesi talep edilen Umut Altaş’ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi konusunda ilk duruşması çevrim içi olarak yapıldı.

Yargıç Adam Panopoulos, Altaş’ın avukatının davaya yeni müdahil olduğuna vurgu yaparak, konuya hazırlanmak amacıyla ek süre talep edilmesi üzerine davanın ertelenmesine karar verdi.

Tutuklu yargılanan firari şüpheli Altaş’ın da turuncu mahkum elbisesiyle hazır olduğu duruşma, Panopoulos tarafından 21 Temmuz tarihine ertelendi.

17 TEMMUZ’A KADAR DOSYALANMIŞ OLMASI GEREKİYOR

Aynı zamanda dava yargıcı bugünkü davanın normalde Altaş’ın daha önce yaptığı sığınma müracaatıyla ilgili bir bireysel duruşma için kararlaştırıldığını vurgulayarak, “İster değiştirilmiş bir başvuru olsun, ister başka bir yasal koruma talebi olsun, bunların hepsinin 17 Temmuz’a kadar dosyalanmış olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

UMUT ALTAŞ NE ZAMAN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Interpol nezdinde işlemler başlatılarak hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş, ABD güvenlik makamlarınca 22 Mayıs tarihinde gözaltına alınmıştı.