Dünya genelinde araç modellerine göre yapılan değerlendirmeler ile her yıl en kusursuz otomobiller listesi açıklanıyor. 2024 yılının listesi de belli oldu. 2024 en kusursuz otomobilleri listesiyle birlikte dünya genelinde güvenlik, donanım, yakıt verimliliği ve konfor gibi tüm kriterlerde iyi sonuçlar alan modeller belli oldu.

2024 En Kusursuz Otomobilleri Listesine Hangi Modeller Girdi?

Liste, ABD’de faaliyet gösteren otomobil analiz şirketi iSeeCars tarafından hazırlandı. Araçlar için yapılan çok sayıdaki testin sonucunda oluşturulan listede Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) derecelendirmeleri ve Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) derecelendirmeleri de baz alındı. Dünya genelinde yapılan en kapsamlı araştırmalardan birisi olarak kabul edilen iSeeCars çalışmaları sonucunda ilk sırada yer alan araç Honda Civic oldu.

İşte 2024’ün En Kusursuz Otomobilleri

Araştırılan listeye göre ilk 10’a girmeyi başaran modeller şöyle;

1- Honda Civic

2- Honda Accord

3- Honda Jazz

4- Toyota Avalon

5- Toyota Yaris

6- Toyota Corolla

7- Lexus IS 350

8- Lexus ES 250

9- Lexus IS 300

10- Subaru Impreza

Sıralamaya Honda, Toyota, Lexus ve Subaru modellerinin girmesi dikkat çekti. Piyasada popülerlik kazanan pek çok model, kriterleri aşamadığı için bu sıralamada yer alamadı.