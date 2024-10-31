Türkiye’de her yıl yaşanan hac kurası heyecanı bu yıl da yaşandı. Diyanet İşleri Başkanlığı yönetiminde gerçekleştirilen hac kuralarında 2 milyona yakın hacı adayı 2025’te hacca gidip gidemeyeceğini öğrenme fırsatı buldu. Kura öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamalarda kura sonuçlarının hayırlara vesile olmasını dilerken Filistin’e yönelik yapılan saldırıya da tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilen kura işlemlerinin sonunda ise hac kuralarının nasıl öğrenilebileceği de açıklandı.

2025’te Kaç Kişi Hacca Gidecek?

1979 yılından beri Diyanet İşleri Başkanlığının sunduğu hac hizmetleri, 2025’te de aynı şekilde sürdürülecek. Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Erbaş, “Hac organizasyonunda kırk yılı aşkın bir tecrübenin sonucu olarak da gerek kutsal topraklardaki gerekse ülkemizdeki hizmetlerimizi daha kaliteli, daha etkili ve daha verimli hale getirmek için yoğun bir çaba gösteriyoruz.” dedi.

Türkiye’de 2024 yılı içerisinde 159 bin 798 vatandaş daha ön kayıt yaptırdı. 1 milyon 849 bin 584 kişinin kuranın kendinse çıkmasını beklediği hac kuralarında kontenjan ise 84 bin 942. Yüksek başvuru olmasına karşın düşük kontenjan nedeniyle milyonlarca hacı adayı bir sonraki seneyi beklemek durumunda kalacak.

Hac Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilecek?

Hac kura sonuçları bugün 21.00 itibariyle e-devlet üzerinden öğrenilebilecek. E-devlet üyeliği ile sisteme giriş yapan adaylar, kuralarda adının çıkıp çıkmadığını öğrenebilecek. Kurada ismi çıkan vatandaşların 4 Kasım itibariyle kayıtlarını yaptırması gerekiyor.