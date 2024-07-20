İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen “Kuyu-10” operasyonunda elebaşılığını Sezgin ve İmdat Yüksel’in yaptığı suç örgütünün çökertilerek, 11 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Karabük, İstanbul ve Ankara’da “Kuyu-10” operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda aralarında örgütün elebaşılığını yapan Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel’in de bulunduğu 11 suç örgütü üyesi şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “yağma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kasten yaralama”, “tehdit” ve “uyuşturucu madde ticareti” suçlarını işlediklerinin belirlendiğini ifade etti.

Operasyonda 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda senet, pos cihazı ve doküman ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

“Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.”