Eski tip sürücü belgesi kullanan ve belgesini yenilemeyen sürücüler için son dakika uyarısı geldi. Yapılan resmi açıklamalarda 6 milyon 264 bin kişinin sürücü belgesini değiştirmediği ve bu nedenle cezai yaptırımlarla karşılaşılabileceği belirtildi. Peki, yeni ehliyet sistemi ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

Eski Sürücü Belgeleri 1 Ocak’ta Geçersiz Olacak

Eski sürücü belgelerinin geçerliliği 31 Aralık 2024 itibariyle sona erecek. 1 Ocak 2025 itibariyle eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğinin olmaması nedeniyle cezai işlemler uygulanmaya başlanacak. Bu nedenle 31 Aralık 2024 tarihine kadar eski tip sürücü belgelerinin yenileriyle değiştirilmesi gerekiyor. Resmi olarak yapılan açıklamalara göre eski tip sürücü belgesini kullanan sürücü sayısı 6 milyon 264 bin kişi. Yeni sisteme geçilmesinin ardından 27 milyon 803 bin kişi yeni tip sürücü belgesine başvuru yaparken 6 milyon 264 kişi henüz yenileme ve başvuru yapmadı.

Müdür Kalkan’dan Açıklama

Konuyla ilgili resmi açıklama Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kişiselleştirme Şube Müdürü Kemal Kalkan’dan geldi. Kalkan, “Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uygulamasında son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiş olup günümüz itibarıyla sürücü belgesini yenilemeyen 6 milyon 264 bin vatandaşımız bulunmaktadır” diyerek uyarılarda bulundu. Ehliyetini değiştirmek isteyenlerin sadece 15 lira karşılığında işlemlerini yapabileceğini belirten Kalkan, sürücü belgelerinin kişilerin adreslerine PTT ile teslim edileceğini söyledi. Nüfus müdürlüklerinde yıl sonuna doğru randevu yoğunluklarının yaşanacağını da aktaran Kalkan sözlerini bu şekilde noktaladı.

Yeni Tip Ehliyetler Nasıl Alınır?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler için süreç şöyle;

Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alın.

Eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont ile birlikte randevu tarihinde müdürlüğe gidin.

Yapılacak işlemler sonrasında yaklaşık 1 hafta içerisinde vatandaşlara yeni ehliyetleri teslim ediliyor.