İslam dininde geniş bir yeri olan hacamat tedavisinde sünnetli hacamat yaptırmak isteyenlerin belirli günleri takip etmesi gerekiyor. Ağustos 2024 itibariyle 4 günde sünnetli hacamat yaptırılabilir. Türkiye’de milyonlarca kişinin periyodik olarak tercih ettiği ve sağlık verdiği ifade edilen hacamat için uygun merkez ve uzmanların tercih edilmesi gerekiyor. Kirli kanın dışarı atılması ve toksinlerden vücudun arındırılması adına yapılan bu işlemlerde Ağustos ayında sünnetli hacamat imkanı bulunuyor. 2024 hacamat takviminde ağustos ayının sünnetli günleri işaretlendi. Peki, Ağustos 2024 hacamat günleri ne zaman, hangi gün? Ağustos’ta hangi günler hacamat yaptırılır? İşte 2024 güncel hacamat takvimi…

Ağustos 2024 Hacamat Günleri

Bu kapsamda yaptırmak isteyenler için Ağustos Sünnetli Hacamat günleri şöyle;

19 Ağustos 2024 Pazartesi (SAFER – 15)

22 Ağustos 2024 Perşembe (SAFER – 18)

27 Ağustos 2024 Salı (SAFER – 23)

29 Ağustos 2024 Perşembe (SAFER – 25)

Sünnetli Hacamat Nedir?

Sünnetli hacamat, İslam dinine göre sünnet olarak kabul edilen ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından tavsiye edilen hacamat uygulamasını ifade etmektedir. Hacamat, vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlamak amacıyla yapılır. Vücudun belirli bölgelerine küçük kesikler açılarak kan akışı sağlanır. Böylece zararlı maddelerin vücuttan atılması hedeflenir. Ancak yapımında uzman kişilerin işlemi yapmasına ve hijyene dikkat edilmesi gerekmektedir.