Türkiye’de yüksek fiyatlar, enflasyon turistler için bu yıl en büyük sorunların başında geldi. Bunlara ek olarak Rusya ile Ukrayna ve İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş hali de turizm faaliyetlerinin düşmesinde önemli bir etken oldu. Türkiye’de sönük geçen turizm sezonuna rağmen Antalya’dan rekor haber geldi. Büyükşehirde tarihte ilk defa ağustos ayının ilk günleri itibariyle 10 milyon turist rakamı geçildi.

DHMİ’den Dikkat Çeken Açıklama

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı yayınladığı veriler ile turist hareketliliğini gözler önüne serdi. 11 Ağustos Pazar günü itibariyle gelen son turist kafilesiyle birlikte şehre gelen turist sayısı 10 milyon 7 bin 856 olarak kayıtlara geçti. 2023 yılının Ağustos ayının aynı döneminde 9 milyon 141 bin turist giriş yapmıştı. Böylece düşük geçen bir sezon olmasına rağmen yüzde 9 oranında bir artış kaydedildi. Ağustos ayının 16 günlük döneminde ise şehre 1 milyon 412 bin 905 turist geldi.

Gelen turistlerin ülkelere göre dağılımında ise Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya’dan 2 milyon 40 bin turist Antalya’yı tercih ederken diğer ülkeler ise şöyle;