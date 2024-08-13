Son dönemlerde çokça şikayetin paylaşılmaya başlandığı araç kiralama sektöründe uzmanlar arka arkaya uyarılarda bulundu. Kısa süreli araç kiralayarak ailesiyle vakit geçirmek isteyen binlerce kişi, araç tesliminde yaşadığı sorunları sosyal medyaya taşımaya başladı.

Araç Kiralamada Her Şey Araç Tesliminde Başlıyor

Araç kiralamak için arama motorlarını kullanan vatandaşlar, daha uygun fiyatlı reklamları yapılan şirketleri tercih ediyor. İstanbul’da 2 bin TL ile 7 bin TL arasında değişen günlük kiralama ücretlerinde makas farkının çok olması, ekonomik tercihler yapılmasına neden oluyor. Ancak özellikle sponsorlu reklamlar ile insanları kandıran şirketler, depozito gibi ücretleri geri vermediği gibi araç kiralayanlara çeşitli masraflar çıkartarak mağduriyet yaratıyor.

Araç Kiralarken Dikkat!

Uzmanlar araç kiralamak isteyenler için önerilerde de bulundu. İşte önerilerde öne çıkanlar;