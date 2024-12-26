Armada Gıda’nın halka arz süreci, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 2024 yılı 57. bülteninde duyurduğu onay sonrası resmen başladı. Halka arz için talep toplama tarihleri 25-27 Aralık 2024 olarak açıklandı ve yatırımcılar dün itibariyle taleplerini iletmeye başladı. 27 Aralık gününde de işlem yapabilecek vatandaşlar, talep iletebilecek.

Armada Gıda Halka Arz Detayları

Armada Gıda, pay başına 40 TL fiyatla halka arz ediliyor. Halka açıklık oranı %20,83 olarak belirlenirken, toplamda 45 milyon 830 bin lira nominal değerli payların satışa sunulacağı ifade edildi. Bu payların dağılımında ise %60 yurt içi bireysel yatırımcılara, %39 yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %1 şirket çalışanlarına olarak ayarlandı. Şirket katılım endeksine ise uygun değil.

Armada Gıda Halka Arz Yatırımcılara Kaç Lot Düşecek?

Halka arzda bireysel yatırımcılara kaç lot pay düşeceği, katılım sayısına bağlı olarak değişiklik gösterecek. Öngörülen dağılım ise şöyle:

250 bin katılım: 109 lot

500 bin katılım: 54 lot

1 milyon katılım: 27 lot

1,5 milyon katılım: 19 lot

2 milyon katılım: 13 lot

Armada Gıda Halka Arz Yorum ve Değerlendirmeler Nasıl?

İşte Armada Gıda Halka Arz Yorum konusunda öne çıkan paylaşımlar;