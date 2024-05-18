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Armutlu İlçesinde Bir Kadın Evinde Ölü Bulundu

Yalova'nın Armutlu ilçesinde 29 yaşındaki bir kadın çocuklarını okula gönderdikten sonra ölü olarak evde bulundu.

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Yalova’nın Armutlu ilçesinde evinde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

Karşıyaka Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı’nda bir apartmanda yaşayan 4 çocuk annesi Hasibe Babir (29), dün kahvaltılarını yaptırdıktan sonra çocuklarını okula gönderdi.

Okul dönüşünde kapının açılmaması üzerine çocuklarının yardım istediği komşuları, Babir’in eşini arayarak durumu bildirdi. İşten gelerek kapıyı açan eşi, Babir’in cansız bedeniyle karşılaştı.

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Yalova'nın Armutlu ilçesinde 29 yaşındaki bir kadın çocuklarını okula gönderdikten sonra ölü olarak evde bulundu.

Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası Babir’in cesedi, Armutlu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kadının cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Yalova

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