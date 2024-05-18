Armutlu İlçesinde Bir Kadın Evinde Ölü Bulundu

Yalova’nın Armutlu ilçesinde evinde cesedi bulunan kadının ölüm nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Karşıyaka Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı’nda bir apartmanda yaşayan 4 çocuk annesi Hasibe Babir (29), dün kahvaltılarını yaptırdıktan sonra çocuklarını okula gönderdi.
Okul dönüşünde kapının açılmaması üzerine çocuklarının yardım istediği komşuları, Babir’in eşini arayarak durumu bildirdi. İşten gelerek kapıyı açan eşi, Babir’in cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerine gelen savcının incelemesi sonrası Babir’in cesedi, Armutlu İlçe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kadının cesedinin kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.
İlgili Haberler
Salda Gölü Çevresine 4 Kızıl Geyik Salındı
Alibeyköy’de Gerçekleşen Tramvay Kazasına İlişkin İnceleme Yapıldı
Göçmen Kaçakçılarına 12 Yıla Kadar Hapis Talebi
Tekirdağ’da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı
Eski Karısını Bıçakla Yaralayan Sanığa 15 Yıl Hapis
Türk Silahlı Kuvvetleri “Anadolu Ankası” Tatbikatında Gücünü Sergiledi