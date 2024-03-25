HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Batı Karadeniz’de Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yayınlanma:
ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu’nun batı kesimlerinde bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Hava Durumu

İlgili Haberler

Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş’taki “Muhsin Dağı”nda Anıldı

Türkiye’nin İlk “Bonsai Müzesi” Yalova’da Açıldı

“Mercek-14” Operasyonlarında 852 Silah Ele Geçirildi

Gönüllüler, Ramazan Davulunu İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocukları İçin Çalıyor

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Öksel İfade Verdi

Öğrenci Servisi İle Kamyon Çarpıştı: 2 Öğrenci Hafif Yaralandı

Denizli’de Yangında Zarar Gören Ormanlık Alana 745 Bin Fidan Dikildi

Adana’da 13 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Kar ve Tipi Nedeniyle Mahsur Kalan 2 Avcı Helikopterle Kurtarıldı

İstanbul Valiliği Yarın Kentte Beklenen Fırtına Nedeniyle Vatandaşlara Uyarıda Bulundu

Bilecik’te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Bozüyük’te Kontrolden Çıkan Otobüsteki 14 Yolcu Yaralandı