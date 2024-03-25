Batı Karadeniz’de Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu’nun batı kesimlerinde bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İlgili Haberler
Muhsin Yazıcıoğlu Kahramanmaraş’taki “Muhsin Dağı”nda Anıldı
Türkiye’nin İlk “Bonsai Müzesi” Yalova’da Açıldı
“Mercek-14” Operasyonlarında 852 Silah Ele Geçirildi
Gönüllüler, Ramazan Davulunu İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocukları İçin Çalıyor
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Öksel İfade Verdi
Öğrenci Servisi İle Kamyon Çarpıştı: 2 Öğrenci Hafif Yaralandı