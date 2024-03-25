Batı Karadeniz’de Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Bartın, Zonguldak, Düzce ve Sakarya çevreleri ile Kastamonu’nun batı kesimlerinde bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.