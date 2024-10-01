Türkiye soğuk ve yağışlı hava etkisi altına girdi. İstanbul’a kar yağacak mı konusunda Türkiye’de yeni hava bülteni yayınlandı. Meteoroloji Müdürlüğü’nün yaptığı açıklama sonrasında hava tahminlerine yönelik yeni değerlendirme Meteorolog Bünyamin Sürmeli’den geldi. İstanbul’da kar yağacak mı sorusuna yanıt veren Sürmeli, hava durumu değerlendirmesiyle hava tahminini açıkladı.

Kış Nasıl Geçecek? İstanbul’a Kar Yağacak mı?

Türkiye’de büyük merak uyandıran kar yağışıyla ilgili herkes sosyal medyada “İstanbul’a kar yağacak mı?” sorusunu yöneltiyor. Geçtiğimiz kış kar yağmamasına rağmen İstanbul’un barajlarında su kalarak kış dönemine geldiğini söyleyen Sürmeli, “Geçen kış o kadar soğuk göremememize, o kadar kar yağışı alamamamıza rağmen çok kötü durum olan barajlarımızı iyi toparlayarak çıktık kıştan. Bu aslında sıra dışı bir yağışı anlatıyor. Bu kış için o sıra dışılık yok.” dedi.

Sürmeli tahminlerinde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Tüm modellerin yüzde 77’lik oranda İstanbul’a kar yağacak şeklinde sonuçlar verdiğini söyleyen meteorolog, en yüksek noktalarda kar yağışının görüleceğini söyledi. Ancak şehir merkezlerinde ve kuvvetli kar ihtimalinin yüzde 13 ihtimallerde olduğunu belirte Sürmeli, “Kar yağma ihtimali çok yüksek ve kar olması halinde, beyaz örtü olması anlamını taşıyor bu söylediğimiz. Hafif ve orta seviye bir kış görebileceğiz. Bu hem istatistik ve iklimsel modelleri bir araya getirip ortalamasını aldığımızda. Bu da biraz ümitlendirici.” diyerek sözlerini noktaladı.