Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda alınacak kararlar merak edilirken bugün sabah saatleri itibariyle gündem maddeleri de ortaya çıktı.
İşte Kabine Gündem Maddeleri
Kabinenin gündeminde ekonomik durumlar, Gazze’deki olaylar yer alacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar doğrultusunda OVP de gözden geçirilecek. Bugün yapılacak toplantıda ele alınacak konular şöyle;
- Ekonomideki son gelişmeler ve durum
- İsrail’in Filistin’e yönelik başlattığı saldırılar ve devam eden savaş hali
- 5 Eylül’de açıklanan Orta Vadeli Program ve 3 yıllık hedefler
- Enflasyon ile mücadeledeki son durum
- Yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı
- Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması konusunda yapılacaklar