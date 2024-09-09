Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda alınacak kararlar merak edilirken bugün sabah saatleri itibariyle gündem maddeleri de ortaya çıktı.

İşte Kabine Gündem Maddeleri

Kabinenin gündeminde ekonomik durumlar, Gazze’deki olaylar yer alacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalar doğrultusunda OVP de gözden geçirilecek. Bugün yapılacak toplantıda ele alınacak konular şöyle;