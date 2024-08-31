Üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki atama usulleri başlığı ile Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama yetkileri arttırıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi olarak duyurulan bu düzenleme kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonraki süreçte üst kademe kamu yöneticilerini atayabilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki atamaları kapsayan kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan yetkili olmasının önü, yeni düzenleme ile açıldı.

Yeni Düzenleme Atamalarda Neleri DEĞİŞTİRİYOR?

Kararnamede yer alan kadro, pozisyon ve görevlerinin ataması artık Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Düzenlemede ayrıca spor müşavirleriyle ilgili satır tamamen kaldırıldı.