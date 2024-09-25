Türkiye’de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sözleşmeli bilişim personeli alım ilanı yayınlandı. Resmi olarak duyurusu yapılan alımlarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalıştırılacak bilişim personeli alınacağı duyuruldu. Sözleşmeli olarak alınacak bilişim personelleri için kadro sayısı ise 2 olarak açıklandı. İstihdam edilecek kişilerin kıdemleri ise şöyle;

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı

DSİ Personel Alımı Şartları Açıklandı

DSİ personel alımı şartları da ilanda yer aldı. Buna göre başvuru yapacak adayların taşıması gereken şartlar şöyle;

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olunması,

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olunması,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

Belgeleme ve raporlama usulüyle çalışmaya yatkın, uzaktan çalışmaya, esnek çalışma saatlerine ve şehir dışı görevlendirme imkanına açık olmak.

Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve en az 10.000 (on bin) kullanıcılı bir yazılım projesinde görev almış olmak ve bunları belgelemek,

Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,

İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yazılım geliştirme metotlarına (waterfall, agile) hakim ve projelerinde aktif olarak kullanmış olmak,

DSİ Personel Alımı Başvurusu

DSİ personel alımı için başvuru yapmak isteyenlerin 23 Eylül itibariyle açılan https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden işlemlerini yapabilecek. 29 Ekim’e kadar devam edecek başvurularda adayların online olarak başvuru yapması yeterli olacak. Sınav 23.10.2024 – 24.10.2024 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.