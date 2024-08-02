Türkiye’de 2024 Emekliler Yılı kapsamında emekliler için pek çok yeni program başlatıldı. Bu programların takip edilebilmesi adına özel bir site üzerinden hizmet verilmeye başlanırken emekliler alacakları pek çok hizmette özel avantajlar ya da indirimler alabiliyor. Ancak bunun için emekli dijital kimlik kartı ibrazı gerekiyor. Milyonlarca emeklinin bilmediği emekli dijital kimlik kartı için online olarak işlem yapılabiliyor. Peki emekli dijital kimlik kartı nasıl alınır? Emekli dijital kimlik kartı sorgulama işlemleri…

Emekli Dijital Kimlik Kartı Alma İşlemleri

Emekli dijital kimlik kartı almak için e-devlet üyeliğinin olması yeterli. E-devlet üyeliği bulunanlar dakikalar içerisinde kimlik kartını alarak avantajlardan yararlanmaya başlayabiliyor. emekli dijital kimlik kartı almak için yapmanız gerekenler şöyle;

E-devlete giriş yapın.

Arama bölümüne emekli dijital kart sorgulama yazın ya da Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerine erişerek emekli dijital kart sorgulama hizmetini bulun.

Açılacak sayfada uygulamaya git butonuna tıklayın

KVKK onaylarını yapın.

Ek onayı verin.

Ekranda çıkacak dijital kartınızı alın.

PDF olarak bu kartı kullanabilirsiniz.

Emekli Dijital Kimlik Kartı Sorgulama ve Alma