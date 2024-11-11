Panathinaikos’un baş antrenörü Ergin Ataman, son maçı sonrasında rahatsızlandı. Peristeri ile karşı karşıya gelen Panathinaikos’ta maç sonrasında Ergin Ataman şoku yaşandı. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle maçın hemen ardından ilk tedavisi sağlık ekipleri tarafından yapılan Ergin Ataman daha sonrasında hastaneye kaldırıldı. Bu durum sonrasında Ergin Ataman’a ne olduğu ve Ergin Ataman’ın sağlık durumu merak edilmeye başlandı.

Ergin Ataman’a Ne Oldu?

Yapılan ilk açıklamalara göre Ergin Ataman öksürük şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Tedbir amaçlı hastanede tetkikleri yapılan antrenör, tedbir için bir süre hastanede tutuldu. Sosyal medyanda yakından takip edilen A Milli Erkek Basketbol Takımı Baş antrenörü ve Panathinaikos koçu sosyal medyadan son durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ergin Ataman’ın Son Durumu Ne?

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan başarılı teknik isim,”3 gündür süren şiddetli öksürük ve halsizlik nedeni ile dün akşam oynadığımız lig maçından hemen sonra, basın toplantısına katılmadan, kulüp doktorumuzun yönlendirmesiyle hastaneye götürüldüm. Yapılan kan testi ve tomografi işlemleri sonucunda ‘influenza virüs’ teşhisi koyuldu ve ciddi bir sorun olmadığı belirtildi. Evde hızlı tedavi süreci başladı ve yarın akşam EuroLeague’de Maccabi Tel Aviv ile oynayacağımız maçta takımımın başında, sahada olacağım. Basında ve sosyal medyada çıkan haberler yüzünden bir endişe oluştuğunu gördüm, gayet iyiyim. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim” dedi.