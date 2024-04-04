Gaziosmanpaşa’da Oy Pusulalarının Yeniden Sayımına Devam Ediliyor

Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımına, verilen aranın ardından tekrar başlandı.
AK Parti’nin, belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından dün başlanan ve saat 23.00 sıralarında ara verilen sayım, sabah yeniden başladı.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde kaldığı yerden devam edilen işlemler için partililer ve sayım görevlileri salondaki yerlerine geçti.
Polis ekiplerinin, girişinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı, etrafı bariyerlerle kapatılan merkeze gerekli izni olanlar dışında kimsenin girişine izin verilmedi.
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