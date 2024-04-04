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Gaziosmanpaşa’da Oy Pusulalarının Yeniden Sayımına Devam Ediliyor

Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı kararla oy pusulaları yeniden sayılıyor.

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Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı karar doğrultusunda oy pusulalarının yeniden sayımına, verilen aranın ardından tekrar başlandı.

AK Parti’nin, belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yaptığı itirazların kabul edilmesinin ardından dün başlanan ve saat 23.00 sıralarında ara verilen sayım, sabah yeniden başladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde kaldığı yerden devam edilen işlemler için partililer ve sayım görevlileri salondaki yerlerine geçti.

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Gaziosmanpaşa 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurullarının, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin aldığı kararla oy pusulaları yeniden sayılıyor.

Polis ekiplerinin, girişinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı, etrafı bariyerlerle kapatılan merkeze gerekli izni olanlar dışında kimsenin girişine izin verilmedi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Seçim

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