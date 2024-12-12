KOSGEB’in güncellediği Girişimci Destek Programı kapsamında Halkbank, genç girişimcilere özel sıfır faizli kredi desteği sağlıyor. Üniversite mezunları, yeni iş kurmak veya mevcut işlerini geliştirmek için 1 milyon TL’ye kadar faizsiz krediye başvurabiliyor. Kredi, 36 ay vadeli olarak sunulurken ilk 6 ay geri ödeme alınmıyor. Geri ödemelerde herhangi bir faiz veya komisyon ise yok.

İşte Sıfır Faizli Kredi Desteğinde Başvuru Şartları

Halkbank İlk Adım Kredisi’nden yararlanabilmek için şartlar şöyle:

Girişimci firmanın kurucusunun en az %50 paya sahip olması.

Başvuru sahibinin en fazla iki yıl önce üniversiteden mezun olması ve 29 yaşını aşmamış olması.

Firmanın azami 1 yıllık faaliyette bulunması ve kurucunun mezun olduğu alanda iş yapıyor olması.

KOSGEB’in İş Geliştirme Desteği kapsamında, genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını girişimciler için destek üst limiti 150 bin TL eklenerek 1,5 milyon TL’ye kadar çıkıyor. Bu destek; personel giderleri, makine-teçhizat, yazılım ve danışmanlık gibi geniş kapsamlı harcamalara yönelik kullanılacak. İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilimsel araştırma ve geliştirme gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler bu desteklerden faydalanmak için başvuru yapabilecek.