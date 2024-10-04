Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) protesto gösterisiyle gündeme gelen özel halk otobüsü sahipleri, yaşanan olaylardan dolayı grev kararı aldı. Kontak kapatacak olan otobüsler, ödemelerini alamadıkları için eylem gerçekleştirecek ve 1 gün çalışmayacak.

İstanbul’da 3 Bin 41 Özel Halk Otobüsü Kontak Kapatacak

İETT’ye bağlı olarak çalışan 3 bin 41 özel halk otobüsü sahibi, yaptıkları protestodan da sonuç alamadığından dolayı grev kararı aldı. İBB’den hak ettikleri ödemeleri alamayan sürücüler, bu durum için gerekli başvuruları yapsa da sonuç alamadı. Konuyla ilgili resmi açıklamalar ise Özel Halk Otobüsü Platformu sözcüsü avukat Erhan Güneş’ten geldi. Hak sahipleri adına resmi açıklama yapan Güneş, yaşanılan sorunun sadece ödemelerle sınırlı olmadığını söyledi.

Çeşitli rotasyon işlemleri nedeniyle sık sık hizmet dışı kalan özel halk otobüslerinde ciddi aksamaların yaşandığını da aktaran Güneş, tüm bunların sektördeki büyük problemler olduğunu ifade etti. Açıklamalara göre hak sahiplerine 5. ay ödemeleri dahi yapılmadı.

İstanbul’da Otobüslerin Grev Tarihi Ne?

İstanbul’da otobüsler 15 Ekim 2024 tarihinde grev yapacak. Bu tarihte kontak kapatacak olan sürücüler, ulaşımda aksamaların olabileceğini belirterek milyonlarca İstanbullu için duyuru yaptı. “15 Ekim 2024 tarihinde, bu zor koşullar altında kontak kapatma kararı aldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Bu karar, İstanbul halkını olumsuz etkileyebilir ancak mevcut şartlar altında başka bir çözüm yolumuz kalmamıştır. Sürekli ertelenen sözler ve haksız uygulamalar bizi bu noktaya getirmiştir” denilerek duyurusu yapılan kontak kapatma eylemine yönelik İBB cephesinden ise henüz açıklama gelmedi.