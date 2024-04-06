Kahramanmaraş Merkezli Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 21 Kişi Yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te organize suç örgütü içerisinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığını tespit ettiği 22 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile toz, tablet ve sıvı olmak üzere uyuşturucu madde ele geçirildi, 21 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Özge Tekeli See Full Bio 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.