HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Kahramanmaraş Merkezli Organize Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 21 Kişi Yakalandı

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma:
ABONE OL
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalat ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te organize suç örgütü içerisinde uyuşturucu imalatı ve satışı yaptığını tespit ettiği 22 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile toz, tablet ve sıvı olmak üzere uyuşturucu madde ele geçirildi, 21 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Kahramanmaraş

İlgili Haberler

Anadolu Otoyolu’nda Otomobil İle Cipin Çarpıştığı Kazada 3 Kişi Yaralandı

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi Mazbatasını Aldı

Çanakkale’de Yem Bitkileri Destekleme Başvuruları Başladı

Gaziosmanpaşa’da Oy Pusulalarının Yeniden Sayımına Devam Ediliyor

Lapseki Belediye Başkanı Öztürk Mazbatasını Aldı

Konya Şeker Yem’in Ürettiği Enerjim+ Verimliliği Daha da Artırdı

Bozcaada’ya Bayramda Kamyon Tır ve İş Makinelerinin Geçişi Yasaklandı

Çanakkale Boğazı’nda 71 Yıl Önce Batan Dumlupınar Denizaltısında Şehit Olan Denizciler Anıldı

Avcılar’da Bir Binanın Balkonlarında Yan Duvar Olarak Bitişik Binanın Duvarı Kullanılmış

Edirne Ticaret Borsası Son Veriler

Kocaelispor 6 Maçlık Galibiyet Hasretine Son Verdi

Ordu’da 23 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu