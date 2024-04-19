HaberX

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Hakkımızda Çerez Politikası Gizlilik Politikası Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
HaberX
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Gündem »

Mahzen-29 Operasyonlarında Ele Geçirilenler Emniyette Sergilendi

İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-29" operasyonlarında ele geçirilen silah, para ve uyuşturucu, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi'nde basın mensuplarına gösterildi.

Yayınlanma:
ABONE OL

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 otomatik tabanca, 34 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 3 sahte plaka, farklı eylemlerde kullanılan otomobil, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 1000 avro, 4 bin 900 dolar ve 8 bin 400 lira ele geçirildi.
Operasyonlarında ele geçirilenler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde sergilendi.
10 farklı olaya karıştıkları belirlenen 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet, uyuşturucu imalatı ve ticareti, tehdit, hakaret suçlarına karıştığı tespit edilen 32 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.
Yerlikaya, 8-17 Nisan’da yapılan operasyonlarla yakalanan şüphelilerin, M.A. isimli iş insanına yönelik kasten öldürmeye teşebbüs, Esenyurt’ta iş insanı O.Z’nin iş yerine yönelik kurşunlama, Avcılar’da iş insanı O.Z’nin ikametine yönelik kurşunlama, Esenyurt’ta basına görüntüleri yansıyan kişiyi kaçırma, Kağıthane’de D.E’nin silahla öldürülmesi, Mert Yediemin Otoparkı’na el bombası atılması eylemlerini gerçekleştirdiklerini kaydetmişti.

author avatar
Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
See Full Bio
Mahzen-29

İlgili Haberler

Bir Tırda 18 Kilo 240 Gram Esrar Ele Geçirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nı Bayram Tatilinde 1 Milyondan Fazla Yolcu Kullandı

Edirne’de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

İHH ve Kuveytli Kuruluş Gazze’ye İnsani Yardım Gemisi Gönderdi

Tekirdağ’da 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ-İstanbul Kara Yolunda Bayram Tatilinden Dönüş Yoğunluğu Yaşanıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda Yarı Final İkinci Maçlarının Programı Belli Oldu

Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Çanakkale’de 16 Düzensiz Göçmen ve 2 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Körfez’de Bir Vatandaş, Belediye Başkanı Söğüt’e Hayırlı Olsun Ziyaretine Atla Gitti

Balıkesir’de 29 Düzensiz Göçmen ve 2 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı

Trakya’da Geçen Ay 3 Bin 613 Konut Satıldı