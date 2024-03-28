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Osmaneli’de Çiftçilere 3 Bin Böğürtlen Fidesi Dağıtılacak

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, üreticilere teslim edilmek üzere 27 köy muhtarına 3 bin dikensiz böğürtlen fidesi verildi.

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Fide dağıtım törenine, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Çalışkan, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Demir ve muhtarlar katıldı.

Ünal, törendeki konuşmasında, köylerde ekilmedik alan kalmasın, köyler böğürtlenle renklensin diye bir proje başlattıklarını söyledi.

Kırsal bölgelerdeki çiftçilerin gelir seviyesini artırmak amacıyla Kaymakamlık ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince deneme amaçlı olarak 27 köyde her haneye ikişer adet fide verileceğini belirten Ünal, “İnşallah ileriki yıllarda çiftçilerimiz memnun kalır, böğürtlen yetiştiriciliğini yaygın hale getirirler. Çiftçilerimiz masrafı az, getirisi yüksek ürün elde etmiş olurlar.” dedi.

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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, üreticilere teslim edilmek üzere 27 köy muhtarına 3 bin dikensiz böğürtlen fidesi verildi.

Osmaneli Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Balcı da Ünal’ın, ilçeye geldiği günden bu yana çiftçilerin çeşitli ürün fideleri için deneme bahçeleri yaparak başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Çiftçilerin, örnek bahçe olarak yetiştirdikleri ürünlerden gelir elde ettiğini anlatan Balcı, “Bölgemizde bugüne kadar hiç yetiştirmemiş ve kırsal kesimlerde mutlaka iyi sonuçlar alacağımız dikensiz böğürtlen fidelerimizi tüm muhtarlarımız aldı. Köylerimizde her çiftçimize denemek amaçlı vereceğiz. Bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta Kaymakamımıza ve emeği geçen herkese şahsım ve muhtarlarımız adına çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Osmaneli

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