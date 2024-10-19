2024 ile 2025 yıllarında emekli olacakların maaşlarında yüzde 30’a varan fark olması Türkiye’de gündem olmuştu. Ancak 2024 ile 2025 arasındaki farklar sadece bunlarla sınırlı değil. Konuyla ilgili açıklama yapan Özgür Erdursun, Bağkur’dan memur emeklilerine kadar her kesim için 2025’in kritik olduğunu söyledi. Açıklamaları ile vatandaşları bilgilendiren uzman isim aynı zamanda uyarıda da bulundu.

Emekli Maaşlarında Düzenleme Yapılacak mı?

Özgür Erdursun’un ilk değindiği konu emekli maaşları oldu. Türkiye’nin ekonomik sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyen uzman isim, bu nedenle de emekli maaşlarında düzenleme yapılmış olsa dahi beklentiler karşısında bir çalışmanın olmayacağını söyledi. Bu kapsam dahilinde ise 2024 ile 2025 yılları arasındaki emekliler için ciddi bir maaş farkının ortaya çıkacağını ifade etti. Uzman ismin bu konudaki uyarısı ise emekliliği gelenlerin 2024 yılı içerisinde emekli olması. Üstelik Özgür Erdursun’a göre bu durum sadece 2025 ile sınırlı kalmayacak. 2026 yılında da benzer bir senaryo yaşanacak

Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Gündemdeki bir diğer konu olan asgari ücrette ise Özgür Erdursun’un beklentisi 22 bin TL yönünde. Maksimum bu rakama kadar artış yapılacağını söyleyen Erdursun, 17 bin TL’lik asgari ücret için yüzde 30 oranında bir artış beklediğini ifade etti. En düşük emekli maaşında ise Erdursun’un tahmini 15 bin TL. SSK ve Bağkur için yüzde 15, memur emeklileri için ise yüzde 10 oranında bir artış ön gören uzman isim emeklilik için “2024 yılında emekliliğini düşünen kişiler ‘ya ben işte 2025’e bırakayım da biraz kıdem tazminatımı fazla alırım’ derse çok büyük hata yapar. Muhakkak 2024’te emekli olmaları gerekiyor. Madem emekliliğe karar verdiniz 2024’te emekli olmalısınız.” ifadelerini kullandı.