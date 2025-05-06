Özgür Özel’e Saldıran Selçuk Tengioğlu Tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında saldıran 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, “kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı.

Olay, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından meydana geldi. Özel’in tören çıkışında alandan ayrıldığı sırada Tengioğlu tarafından fiziksel saldırıya uğradı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle gözaltına alınan şüpheli, kısa süre içinde adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Yapılan incelemelerde Tengioğlu’nun 2004 yılında Hatay’da iki çocuğunu öldürdüğü, bir çocuğunu ise yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezası aldığı ve 2020 yılında şartlı tahliye edildiği öğrenildi.

Saldırganın herhangi bir siyasi parti ya da örgütle bağlantısının bulunmadığı, akıl sağlığıyla ilgili olumsuz bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.