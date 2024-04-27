Tekirdağ’da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonda 10 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 684 sentetik ecza hap, 52 gram sentetik uyuşturucu, 41 gram sentetik uyarıcı, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 lira ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İlgili Haberler
Terör Örgütü DEAŞ’a Yönelik “Bozdoğan-31” Operasyonlarında 38 Şüpheli Yakalandı
15 Bin 802 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Ayakkabıya Zulalanmış Uyuşturucu Ele Geçirildi
Tekirdağ’da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Şüpheli Yakalandı
Çanakkale’de 8 Düzensiz Göçmen Ve 1 Göçmen Kaçakçılığı Şüphelisi Yakalandı
Bursa Uludağ Üniversitesi ABD’deki Gazze Protestolarında Öğrencilere Yönelik Şiddeti Kınadı