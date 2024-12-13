THY uçağında yaşanan olayların sosyal medyada paylaşılması sonrasında büyük bir gündem oluştu. Görüntülerde bir kişinin ciddi şekilde sinirlendiği, ağır hakaretler ettiği görüldü. “Ben milyar dolarlık adamım lan. Ben Türkiye’yi satın alırım. Gel lan p.ç” diyen kişinin bu durumu gündem olunca kim olduğu merak edildi. Peki, THY uçağında olay çıkaran bu kişi kim? Uçakta neler yaşandı?

İşte “Milyar Dolarlık Adamım, Türkiye’yi Satın Alırım” Diyen İsim!

Uçakta bu sözleri söyleyen kişinin Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan olduğu ortaya çıktı. Başka bir yolcu tarafından o anların kamera kaydına alınmasıyla olay tüm Türkiye’de öğrenildi. Kabin memuru tarafından sakinleştirilmeye çalışılan ancak buna rağmen geri adım atmayarak kendisinin tutulmamasını isteyen kişinin bu anları sosyal medyada büyük eleştiri topladı.

Abdulkadir Özcan Kimdir?

Abdulkadir Özcan AKO Grup adındaki bir şirketin sahibi. Aynı zamanda Petlas Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevlerde de bulunan Özcan’ın AKO Grup’ta özgeçmişini bulabilmek mümkün. İşte resmi bilgilere göre Abdulkadir Özcan kimdir sorusunun yanıtı;

1955 yılında Abdulkadir Özcan tarafından başlatılan ticaret faaliyetleri, kullanılmış lastiklerin yeniden işlenmesiyle sektöre giriş yaptı. 1990’lı yıllara gelindiğinde AKO Grup, dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilciliğini üstlenerek Toyo, Falken, Dunlop ve Apollo gibi lider markaları Türk kullanıcılarla buluşturdu.

2005 yılında Petlas’ı bünyesine katan AKO Grup, yerli üretime verdiği önemi artırarak, Avrupa’nın en büyük entegre lastik üretim tesislerinden birini kurdu. Petlas, AKO’nun üretim tecrübesiyle global pazarda söz sahibi bir marka haline geldi.

2012 yılında Japon Sumitomo Rubber Industries ile yapılan ortaklık, Ankara’da inşa edilen ve 516 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen lastik fabrikasını doğurdu. 2015’te seri üretime başlayan fabrika, 2 bin kişilik istihdam kapasitesiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

AKO Grup, çevre bilincini ön planda tutarak 2022 yılında Ankara’da Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Dönüşüm Tesisi’ni hizmete açtı. Bu tesis, yıllık 75 bin ton atık lastiği geri dönüştürerek karbon salınımını azaltırken, sürdürülebilir üretime de destek sağlıyor.

AKO Grup, jant ve akü üretiminde de faaliyet göstererek hafif ticari araçlardan zirai araçlara kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriyor. Çankırı’da kurulan AKO Akü fabrikası, tamamen yerli sermaye ile akü üretimini sürdürürken, dünya pazarında da rekabet gücünü artırıyor.

5 büyük ölçekli fabrika, 30’dan fazla marka ve 1.200’ü aşkın bayi ağı ile AKO Grup, 5.000’den fazla çalışanıyla yerli ve milli üretimde Türkiye’nin gücü olmayı sürdürüyor. Geleceğe yönelik sürdürülebilir yatırımlarıyla AKO Grup, hem yerel hem de global pazarda büyümesine hız kesmeden devam ediyor.