TOKİ haber son dakika duyurusu geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan açıklamalara göre Kilis’teki konutlar için başvuru süreci resmen başlatıldı. Toplam 500 konutun bulunduğu proje kapsamında başvurular 29 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu tarihler arasında yapılacak başvuruların ardından ise başvurular değerlendirilerek kura çekimlerine geçiş yapılacak.

TOKİ Haberi Kilis’te Sevinç Yarattı

Kilis’te ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş TOKİ son dakika duyurusu ile sevinç yaşadı. 500 konutun yer aldığı projede 162 adet 2+1 ve 338 3+1 konut bulunuyor. Başvuru yapmak isteyenler için son tarih 29 Ağustos olurken başvuruların Kilis’teki yetkili Halk Bank şubeleri aracılığı ile yapılacağı belirtildi.