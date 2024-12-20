Turkcell, yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’a özel, Turkcell Pasaj üzerinden alışveriş yapan müşterilerine çeşitli kampanyalar sunacak.

İşte Turkcel Pasaj 21 Aralık Kampanyası

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, elektronik ürün satışı yapan pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, yılın en uzun gecesine özel olarak, stoklarla sınırlı 21 üründe geçerli olacak kampanyalarını, 21.00-04.00 saatleri arasında müşterilerine sunacak.

En uzun geceye özel kampanyalara ek olarak, peşin fiyatına 4 taksit ve ilk alışverişe özel anında 250 liralık indirim çeki fırsatları da yer alacak.