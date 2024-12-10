Şirketten yapılan açıklamaya göre Vodafone, müşterilerine yenilikçi ödeme çözümleri sunmaya devam ediyor. Vodafone Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin sunduğu, halihazırda Vodafone Pay uygulamasında ve Her Şey Yanımda içinde kullanılmakta olan dijital ödeme çözümü Vodafone Cüzdanım’a artık Yanımda uygulamasından da erişilebiliyor.

Vodafone ile Fatura Nasıl Ödenecek?

Vodafone bireysel faturalı müşteriler, Yanımda üzerinden fatura ödemelerini Vodafone Cüzdanım ile yapabilecek. Müşteriler, Vodafone Pay ya da Her Şey Yanımda’dan Vodafone Cüzdanım’a yükledikleri mevcut lira bakiyelerini ya da Yanımda içinde farklı görevleri tamamlayarak kazandıkları Yanımda Puan’ları ödeme adımında kullanabilecek.

Vodafone bireysel faturalı müşteriler, Yanımda uygulaması üzerinden fatura ödemelerini Vodafone Cüzdanım ödeme yöntemiyle ödeyebilecek.

Her Şey Yanımda’da bulunan tüm Vodafone Cüzdanım yetenekleri Yanımda içinde de bulunmaya devam edecek. Yanımda üzerinden Vodafone Cüzdanım ile fatura ödeme işlemlerinde Her Şey Yanımda içindeki şans oyunlarından kazanılan Yanımda Puan’lar kullanılamıyor. Yanımda içindeki farklı görevleri tamamlayarak kazanılan Yanımda Puan’lar kullanılabiliyor. Yeni özelliği kullanabilmek için Yanımda’nın Google Play Store ve Apple App Store üzerindeki en güncel sürümünün yüklenmesi gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak telekomünikasyon ve finansal teknolojiler alanındaki şirketlerin güçlerini birleştirerek, müşterilerin dijital ürünlerden daha fazla faydalanmasını hedeflediklerini belirtti.

Şahin, bu doğrultuda müşterilerinin, 8,5 milyon kullanıcıya ulaşan elektronik ödeme şirketleri Vodafone Pay ile harcama yaparak dijital cüzdanlarının avantajlarını her alanda hissettiğini aktardı.

Sadece ödeme yapmayı kolaylaştırmakla kalmayıp, müşterilerinin harcamalarını daha keyifli hale getirmeyi de amaçladıklarının altını çizen Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu çerçevede, dijital ödeme çözümümüz Vodafone Cüzdanım’ı Yanımda uygulamamıza entegre ettik. Bireysel faturalı müşterilerimiz, Yanımda üzerinden fatura ödemelerini Vodafone Cüzdanım ile yapabilecek. Böylece, Yanımda’nın ödeme yeteneklerine bir yenisini daha eklerken, müşterilerimize kazanmış oldukları Yanımda Puan’ları farklı bir noktada daha harcama imkanı sunuyoruz. Yeni hizmetimizle, Yanımda’da kazanılan puanların düzenli olarak fatura ödemek için kullanılmasını teşvik etmek istiyoruz. Ayrıca, Yanımda üzerinden fatura ödeyen ve oyunlaştırma görevlerine katılan müşterilerimizin artmasını hedefliyoruz. Vodafone olarak, mobil finansal hizmetler alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”